"Доступные кредиты 5-7-9%": Объемы займов достигли 13,5 миллиардов

С начала старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 5813 кредитов на общую сумму в 13,458 млрд грн, за последнюю неделю банки выдали 222 кредиты на 324 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что из общей суммы в 13,458 млрд грн 9,5 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,602 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,337 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

При этом, 33% (107 млн гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов.

31,4% (102 миллионов гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 35,6% (115 млн гривен).

Напомним:

Ранее сообщалось, что с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 5591 займов на общую сумму в 13,134 млрд грн.

Экономическая правда