Из-за решения КС суд закрыл дело бывшего министра энергетики
Высший антикоррупционный суд закрыл дело о лжи в декларации бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: Дело закрыли из-за решения Конституционного суда, которым отменена ответственность за это преступление.
Насалику инкриминировали замалчивания в декларации финансового обязательства в 1,2 млн долларов, которое он не указывал с 2015 до 2018 года.
Следствие завершилось в августе 2019 года, с тех пор дело двигалось в суде.
Кроме того, в декларации Насалыка за 2019 год также обнаружили недостоверные сведения на 29,6 млн грн.
Предыстория:
9 июля 2019 года антикоррупционные органы сообщили подозрение относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 мллн долларов США от физического лица.
Сам Насалык отвергает обвинения.
За 2017 по сравнению с 2016 годом, доход Насалыка вырос почти на 2 миллиона и составил 3145 973 гривен.
В 2018 году ГПУ возбудила дело из-за недостоверные данные в декларации Насалыка за 2016 год. Расследование касалось декларирования министром недостоверной информации на сумму превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на декабрь 2016 250 прожиточных минимумов - 387 500 гривен).
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