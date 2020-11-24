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Из-за решения КС суд закрыл дело бывшего министра энергетики

Вторник, 24 ноября 2020, 13:25
 

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о лжи в декларации бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Дело закрыли из-за решения Конституционного суда, которым отменена ответственность за это преступление.

Насалику инкриминировали замалчивания в декларации финансового обязательства в 1,2 млн долларов, которое он не указывал с 2015 до 2018 года.

Следствие завершилось в августе 2019 года, с тех пор дело двигалось в суде.

Кроме того, в декларации Насалыка за 2019 год также обнаружили недостоверные сведения на 29,6 млн грн.

Предыстория:

9 июля 2019 года антикоррупционные органы сообщили подозрение относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 мллн долларов США от физического лица.

Сам Насалык отвергает обвинения.

За 2017 по сравнению с 2016 годомдоход Насалыка вырос почти на 2 миллиона и составил 3145 973 гривен.

В 2018 году ГПУ возбудила дело из-за недостоверные данные в декларации Насалыка за 2016 год. Расследование касалось декларирования министром недостоверной информации на сумму превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на декабрь 2016 250 прожиточных минимумов - 387 500 гривен).

Украинская правда

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суд Минэнергетики Насалык

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