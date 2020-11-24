В список 100 женщин года BBC вошла украинская предпринимательница

FLUROSAT

Уроженка Украины, основательница стартапа Flurosat Анастасия Волкова вошла в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин года от ВВС.

Об этом сообщает BBC News Украина.

Отмечается, что стартап Волковой Flurosat предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в разных странах мира - сервис работает по подписке и помогает фермерам получать различные данные о состоянии их урожая.

"Flurosat анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и на основе полученной информации советует фермерам, как лучше обращаться с урожаем. Пользователь может получить подсказки и рекомендации по поливу, использованию удобрений, потенциальной доходности его поля и т.д.

Система позволяет выявить потенциальные проблемы с урожаем задолго до того, как они станут заметны невооруженным глазом, уверяют в Flurosat", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас услугами сервиса пользуются более тысячи компаний из 15 стран мира.

"Мы даем фермерам рекомендации - говорим, например, что вот в этой части поля растения обезвожены. А на другой - истощены и нуждаются в удобрениях", - объясняла Волкова в одном из своих интервью.

Как отмечает ВВС, летом 2020 года издание MIT Technology Review (журнал, который издает Массачусетский институт технологий, один из самых престижных технических вузов мира - ред.) включил Волкову в список новаторов в возрасте до 35 лет.

При этом, Flurosat частично создается в Украине - здесь работает команда разработчиков проекта.

"Сама же Анастасия Волкова после того, как получила первое высшее образование в Национальном авиационном университете в Киеве, позже получила степень магистра в Варшавском технологическом университете, а в 2015 году переехала в Австралию, чтобы заниматься наукой.

В 2018 году она защитила докторскую диссертацию в местном Сиднейском университете, а впоследствии основала Flurosat", - добавили в ВВС.