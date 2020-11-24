Нефть выросла до рекордных с марта цен

Цены за баррель нефти пересекли отметку в 46 долларов и продолжают расти из-за третьей потенциально эффективной вакцины от COVID-19.

Об этом сообщают Reuters.

Инвесторы имеют надежды на рост спроса на нефть в следующем году с появлением новых вакцин от COVID-19.

23 ноября появилась информация, что разработанная Оксфордским университетом и AstraZeneca инъекция может иметь эффективность до 90%. Это уже третья эффективная вакцина от вируса.

Средства, созданные предыдущими производителями, Pfizer/BioNTech и Moderna имеют эффективность до 95%.

Оптимизм на рынках заставил цены на нефть Brent вырасти на 0,7% до 46,34 доллара за баррель - самой высокой отметки с 6 марта. WTI нефть также установилась на самых высоких с марта уровнях - 43,4 доллара за баррель.

Из-за активизации борьбы с коронавирусом инвесторы видят рост спроса на нефть неизбежным.

Оптимизма добавляет и передача власти новому президенту США Джо Байдена. Его политику в международном сотрудничестве эксперты оценивают как более открытую и дружественную, что усиливает ожидаемый спрос на нефть в 2021 году.

Экономическая правда