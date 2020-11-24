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Свободная торговля с Израилем начнется со следующего года

Вторник, 24 ноября 2020, 11:24
 

Соглашение о создании зоны свободной торговли с Израилем вступит в действие с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает Президент Владимир Зеленский.

"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", - прокомментировал событие Зеленский.

По соглашению о зоне свободной торговли Израиль отменит около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - для агросектора.

Со своей стороны Украина для израильских товаров отменит около 70% пошлин для промышленности и более 6% для агросектора.

Напомним:

Украина и Израиль подписали соглашение о свободной торговле в январе 2019 года.

11 июля 2019 Верховная Рада Украины ратифицировала международное соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.

7 августа Зеленский подписал проект закона №0223 о ратификации соглашения о ЗСТ.

Экономическая правда

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торговля Израиль

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