Курс валют на 24 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
24 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,38 - 28,40 гривни;
Евро - 33,71 - 33,73 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,27 - 28,48 гривни. Евро покупают по 33,31 гривни, продают по 33,73 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,32 - 28,40 гривни, евро - 33,42 - 33,55 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 24 ноября на уровне 28,37 гривни.
Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,76 грн (на 23 ноября - 33,63 гривни).
23 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривни.
23 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.
Экономическая правда
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