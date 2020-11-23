Официальный курс: гривна продолжает слабеть к евро
Понедельник, 23 ноября 2020, 20:39
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 1 копейку, установив его на 24 ноября на уровне 28,37 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,76 грн (на 23 ноября - 33,63 гривны).
Напоминаем:
23 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривны.
23 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривны.
Экономическая правда
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