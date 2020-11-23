Официальный курс: гривна продолжает слабеть к евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 1 копейку, установив его на 24 ноября на уровне 28,37 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,76 грн (на 23 ноября - 33,63 гривны).

Напоминаем:

23 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривны.

23 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривны.

Экономическая правда