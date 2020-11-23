Автопрокатные компании уходят с рынка из-за сокращения туризма

С момента введения карантина в марте пять автопрокатных компаний покинули рынок из-за резкого сокращения количества иностранных туристов.

Об этом пишет UBR.

Так, пять компаний прекратили работу в сфере краткосрочной аренды автомобилей.

Генеральный секретарь Ассоциации автопрокатных компаний Дмитрий Вакуленко объяснил, что причиной является резкое сокращение потока иностранных туристов в Украине - именно они были основными клиентами компаний.

Из-за неспособности конкурировать с крупными компаниями на уровне сервиса, меньше игроки на рынке должны были снижать цены и работать себе в убыток.

Вакуленко отметил, что из-за этого многие компании сейчас работают в "подвешенном состоянии".

Сегодня арендовать автомобиль в Украине можно за около 50 долларов за 1-2 суток, однако стоимость зависит от класса и типа авто. Летом цены также растут по сравнению с другими периодами.

По данным Euromonitor больше половины украинского рынка в 2019 году составили три международные компании, лидером был Sixt (26,2% рынка).