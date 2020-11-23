РФ может оштрафовать Google за отказ удалить с поиска запрещенные сайты

Роскомнадзор нарушил административное дело в отношении компании Google - ее подозревают в том, что она не удаляет с поиска сайты с информацией, запрещенной в РФ.

Об этом сообщает Meduza.

"В Роскомнадзоре сообщили, что ранее в поисковой выдаче Google обнаружили сайты, заблокированные в России, в том числе с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. По оценке ведомства, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% запрещенного контента.

Дело возбудили по статье о повторном невыполнении обязанностей оператором поисковой системы. Компании грозит штраф от полутора до пяти миллионов рублей (65 500 долларов).

"По закону, поисковики обязаны удалять со своей поисковой выдачи сайты, заблокированные в России. Для этого они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов.

В 2019 году Google оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру, а также на 700 тысяч рублей - за то, что, по данным Роскомнадзора, компания снизила в поисковой выдаче долю фильтрации запрещенного контента", - добавили в издании.

Также отмечается, что Google регулярно удаляет из поисковой выдачи ссылки на запрещенные сайты, но не автоматически, а изучая основания, по которым сайт признали запрещенным.