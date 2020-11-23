С 2021 года: В РФ производителей электроники обязали устанавливать российские программы на телефоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства - оно ​​обязывает производителей электроники с 1 января 2021 года устанавливать российское программное обеспечение на новые планшеты, смартфоны, смарт-телевизоры, стационарные и портативные компьютеры.

Об этом сообщает Meduza.

Отмечается, что в перечне программ для обязательной предварительной установки 16 категорий, в частности, поисковые системы, браузеры, мессенджеры, соцсети - конкретные программы планируют сделать до 15 декабря 2020 года.

"Сначала требование устанавливать российское ПО на технику должно было вступить в силу 1 июля 2020 года, но в марте этот срок перенесли на полгода.

Предварительно российские власти планировали, что с 1 июля 2020 производители начнут устанавливать на свои устройства российские браузеры, карты и навигаторы, с июля 2021 - платежные и почтовые сервисы, мессенджеры, соцсети, а с июля 2022 - "программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к общероссийским теле- и радиоканалам".

В новом постановлении правительства не уточняется, сдвинут ли эти сроки", - добавляет издание.