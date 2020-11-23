Украэрорух передал Нацполиции вертодром в Черкасской области

Украэрорух передал "Вертолетную площадку Канев", которая находился на балансе предприятия с 2012 года, в собственность Национальной полиции

Об этом сообщает Украэрорух.

Вертодром перешел Нацполу на безвозмездной основе.

На его содержание в 2019 году Украэрорух выделил 5 миллионов гривен, от начала 2020 года - более 2,5 миллиона.

Как отмечают на предприятии, "передача имущества неприбыльного подразделения состоялась по согласованию с Фондом госимущества в рамках оптимизации расходов Украэроруха на непрофильные активы".

Пропускная способность объекта - 50 пассажиров в час, допускаются все типы вертолетов весом менее 13 тысяч кг и при условии соответствия техническим требованиям. Первый рейс на площадке осуществили в 2013 году, с тех пор - только 66 прилетов.

Вертодром расположен в с. Пекари Каневского района Черкасской области.

Экономическая правда