Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 21 миллион
В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами налоговики разоблачили мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму более 21 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
"В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами установлено, что рядом субъектов хозяйственной деятельности проведены операции по купле-продаже акций в документарной форме. При этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку" , - говорится в сообщении.
"Сейчас ГУ ГФС в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращении оборота "мусорных" ценных бумаг", - добавили в ведомстве.
Информацию о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направили в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.
Экономическая правда
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