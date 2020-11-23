Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 21 миллион

В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами налоговики разоблачили мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму более 21 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами установлено, что рядом субъектов хозяйственной деятельности проведены операции по купле-продаже акций в документарной форме. При этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку" , - говорится в сообщении.

"Сейчас ГУ ГФС в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращении оборота "мусорных" ценных бумаг", - добавили в ведомстве.

Информацию о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направили в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.

Экономическая правда