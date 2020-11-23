Украина хочет привлечь 300 млн долларов от МБРР на преодоление последствий COVID
Кабмин одобрил проект распоряжения, которым согласовал участие делегации Украины в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе и получения 300 млн долларов займа.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября, сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
"Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19" и привлечь 300 млн долларов для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", - написал он.
Отмечается, что займ позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.
Для этого планируется:
- введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;
- поддержка бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.
Экономическая правда
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