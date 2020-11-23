Украина поднялась на 20 позиций в международном рейтинге качества дорог

Украина поднялась на 20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания) 2020 и сейчас занимает 126 место.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге" качества дорог "- сейчас занимаем 126 место. Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рейтинге "транспорт" Украина поднялась на 12 позиций (73 место), в рейтинге "доступ к рынку и инфраструктура" - на 10 позиций (занимает 77 место).

"В целом же в рейтинге Индекса процветания сейчас Украина занимает 92 позицию, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - добавили в "Укравтодоре".

The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания) - интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и т.д. Его ежегодно формирует образовательный аналитический центр Legatum Institute.

Экономическая правда