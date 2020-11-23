Нацбанк просит Раду сохранить банковскую тайну

В Нацбанке предлагают профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Создание указанного реестра предусмотрено законопроектом № 4135 "Об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы". 5 ноября Верховная Рада приняла документ в первом чтении. Согласно законопроекту, доступ к реестру планируют предоставить правоохранительным и контролирующим органам.

В то же время в Нацбанке считают, что предлагаемый законопроектом способ получения правоохранительными и контролирующими органами информации, составляющей банковскую тайну, "фактически будет означать нивелирование института такой тайны".

"Как следствие, это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижению доверия к банковской системе. Сегодня основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов четко определены Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

При доработке законопроекту ко второму чтению Национальный банк предложил народным избранникам исключить положение о создании такого реестра, непосредственный доступ к которому предполагается предоставить правоохранительным и контролирующим органам", - добавили в регуляторе.

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Экономическая правда