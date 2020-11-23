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Руководителя филиала Госрезерва подозревают в растрате 2,8 миллионов – НАБУ

Понедельник, 23 ноября 2020, 14:00
 

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили и.о. директора одного из филиалов Госагентства резерва Украины в Сумской области о подозрении в растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что о подозрении сообщили 22 ноября, действия чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

"Следствие установило, что в ноябре 2020 года и.о. директора филиала Государственного агентства резерва Украины, без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом он планировал завладеть более 189 т зерна стоимостью более 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву.

В то же время 18-19 ноября 2020 детективы НАБУ приняли неотложные следственные мероприятия, и предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2020 года.

Экономическая правда

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НАБУ зепно Госрезерв

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