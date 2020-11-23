С начала года банки сократили прибыль на 23% – данные НБУ
Банки за 10 месяцев 2020 года (январь - октябрь 2020 года) банки получили 39,83 млрд рн чистой прибыли - это на 23,4% меньше аналогичного периода прошлого года (52 млрд грн).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
При этом, доходы за этот период 2020 составляли 209,25 млрд грн, расходы - 169,42 млрд грн.
В то же время более чем в 2 раза выросли отчисления в резервы под возможные убытки.
С начала года банки сформировали 23,3 млрд грн резервов под возможные убытки (в прошлом году - 9,32 млрд грн).
Напомним:
За третий квартал 2020 года государственные банки получили около 25 млрд гривен прибыли, что на 19% меньше, чем в прошлом году.
Экономическая правда
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