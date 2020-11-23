С начала года банки сократили прибыль на 23% – данные НБУ

Банки за 10 месяцев 2020 года (январь - октябрь 2020 года) банки получили 39,83 млрд рн чистой прибыли - это на 23,4% меньше аналогичного периода прошлого года (52 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

При этом, доходы за этот период 2020 составляли 209,25 млрд грн, расходы - 169,42 млрд грн.

В то же время более чем в 2 раза выросли отчисления в резервы под возможные убытки.

С начала года банки сформировали 23,3 млрд грн резервов под возможные убытки (в прошлом году - 9,32 млрд грн).

Напомним:

За третий квартал 2020 года государственные банки получили около 25 млрд гривен прибыли, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

Экономическая правда