Британский регулятор заподозрил Google в нарушении правил конкуренции

Британский регулятор может открыть расследование предполагаемого нарушения компанией Google правил конкуренции.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом регуляторное ведомство Великобритании - Competition and Markets Authority - заявил в понедельник 23 ноября.

Поводом для этого стала полученная ведомством жалоба о деятельности компании.

"Мы серьезно относимся к вопросам, поднятым в жалобе, и тщательно рассмотрим их, чтобы решить, открывать официальное расследование ... Если будет необходимость быстрого вмешательства, мы также рассмотрим введения временных мер, чтобы приостановить вероятную антиконкурентное поведение, пока будет продолжаться расследование", - сообщили в CMA.

Других деталей о претензиях к деятельности компании, изложенные в жалобе, не сообщается.

Европейская правда