Британский регулятор заподозрил Google в нарушении правил конкуренции
Британский регулятор может открыть расследование предполагаемого нарушения компанией Google правил конкуренции.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом регуляторное ведомство Великобритании - Competition and Markets Authority - заявил в понедельник 23 ноября.
Поводом для этого стала полученная ведомством жалоба о деятельности компании.
"Мы серьезно относимся к вопросам, поднятым в жалобе, и тщательно рассмотрим их, чтобы решить, открывать официальное расследование ... Если будет необходимость быстрого вмешательства, мы также рассмотрим введения временных мер, чтобы приостановить вероятную антиконкурентное поведение, пока будет продолжаться расследование", - сообщили в CMA.
Других деталей о претензиях к деятельности компании, изложенные в жалобе, не сообщается.
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