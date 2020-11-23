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Британский регулятор заподозрил Google в нарушении правил конкуренции

Понедельник, 23 ноября 2020, 12:35
 

Британский регулятор может открыть расследование предполагаемого нарушения компанией Google правил конкуренции.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом регуляторное ведомство Великобритании - Competition and Markets Authority - заявил в понедельник 23 ноября.

Поводом для этого стала полученная ведомством жалоба о деятельности компании.

"Мы серьезно относимся к вопросам, поднятым в жалобе, и тщательно рассмотрим их, чтобы решить, открывать официальное расследование ... Если будет необходимость быстрого вмешательства, мы также рассмотрим введения временных мер, чтобы приостановить вероятную антиконкурентное поведение, пока будет продолжаться расследование", - сообщили в CMA.

Других деталей о претензиях к деятельности компании, изложенные в жалобе, не сообщается.

Европейская правда

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Британия Google

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