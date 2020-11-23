"Укравтодор" заявил, что за полгода трудоустроил более 21 тысяч человек
В "Укравтодоре" заявили, что в рамках проекта "Дороги и работа" за 6,5 месяцев трудоустроили 21 256 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
"В ноябре финиширует ремонт 3900 км дорог страны. Но крупные инфраструктурные объекты, которые в этом году реализуем в рамках программы президента "Большая стройка", требуют новых дорожных работников.
В течение 3 недель ноября было трудоустроено 1088 человек, открытыми остаются около 100 вакансий", - говорится в сообщении.
Напомним:
В мае 2020 года Укравтодор совместно с правительством и Офисом президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости инициировал запуск проекту "Дороги и работа".
Экономическая правда
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