"Укравтодор" заявил, что за полгода трудоустроил более 21 тысяч человек

В "Укравтодоре" заявили, что в рамках проекта "Дороги и работа" за 6,5 месяцев трудоустроили 21 256 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"В ноябре финиширует ремонт 3900 км дорог страны. Но крупные инфраструктурные объекты, которые в этом году реализуем в рамках программы президента "Большая стройка", требуют новых дорожных работников.

В течение 3 недель ноября было трудоустроено 1088 человек, открытыми остаются около 100 вакансий", - говорится в сообщении.

Напомним:

В мае 2020 года Укравтодор совместно с правительством и Офисом президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости инициировал запуск проекту "Дороги и работа".

Экономическая правда