На Запорожской АЭС после ремонта запустили в работу энергоблок

На крупнейшей в Европе атомной станции – Запорожской атомной электростанции – после планового предупредительного ремонта подключили к сети энергоблок №2.

Об этом написал временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко на своей странице в Facebook.

"После проведения всех этапов работы, предусмотренных программой опытной эксплуатации, было получено разрешение на начало пусковых операций на энергоблоке №2 ЗАЭС, отныне на Запорожской атомной электростанции уже работает пять энергоблоков из шести", - сообщил Бойко.

По его словам, запуск пятого энергоблока увеличит выработку атомной электроэнергии, которая "является предпосылкой для ценовой стабилизации на рынке электрической энергии".

"Кроме того, именно электроэнергия АЭС является основным источником для покрытия расходов государственных гарантий в сфере электроэнергетики, в частности поставки электрической энергии населению по низким фиксированным ценам", - добавил и.о. министра.

Бойко считает, что во время зимнего периода происходит существенный рост объемов потребления электроэнергии, поэтому "крайне важна работа атомной генерации на максимально возможной мощности".

"Также это способствует оптимальному использованию тепловой генерации и контролируемому использованию запасов угля", - заявил он.

Экономическая правда