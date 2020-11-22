Фонд гарантирования вкладов временно прекратил личный прием граждан
Воскресенье, 22 ноября 2020, 14:32
В связи с установлением карантина, личный прием граждан в Фонде гарантирования вкладов физических лиц временно не будет осуществляться.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
В Фонд можно направить письменное обращение через почту по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053, по электронной почте: fgvfo@fg.gov.ua, или обращаться по телефонам "Горячей линии" Фонда:
- 0-800-308-108
- (044) 333-36-55
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