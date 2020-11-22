Фонд гарантирования вкладов временно прекратил личный прием граждан

В связи с установлением карантина, личный прием граждан в Фонде гарантирования вкладов физических лиц временно не будет осуществляться.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В Фонд можно направить письменное обращение через почту по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053, по электронной почте: fgvfo@fg.gov.ua, или обращаться по телефонам "Горячей линии" Фонда: