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Фонд гарантирования вкладов временно прекратил личный прием граждан

Воскресенье, 22 ноября 2020, 14:32
 

В связи с установлением карантина, личный прием граждан в Фонде гарантирования вкладов физических лиц временно не будет осуществляться.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В Фонд можно направить письменное обращение через почту по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053, по электронной почте: fgvfo@fg.gov.ua, или обращаться по телефонам "Горячей линии" Фонда:

  • 0-800-308-108 
  • (044) 333-36-55 

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Фонд гарантирования вкладов карантин коронавирус

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