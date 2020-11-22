Все разделы
Укр / Рус

От трех до четырех кресел за 260 долларов: Lufthansa начала продавать услугу спальных мест в эконом-классе

Воскресенье, 22 ноября 2020, 15:36
 

Авиакомпания Lufthansa начала тестировать продажу спальных мест в эконом-классе на дальнемагистральных рейсах.

Об этом сообщает avianews.

За 260 долларов пассажир получит от трех до четырех кресел, на которых можно будет спать горизонтально. При этом бортпроводники выдадут спальный комплект из бизнес-класса, который включает матрас, подушку и одеяло.

Заказать спальный ряд можно только в аэропорту — на стойке регистрации, или непосредственно у выхода на посадку.

Пока новый продукт доступен только с середины ноября до середины декабря 2020 года на рейсах Франкфурт-Сан-Паулу и Сан-Паулу-Франкфурт.

Издание отмечает, что появление новой услуги, вероятно, связано с большим количеством свободных мест в самолетах из-за пандемии COVID-19. 

"Соответственно, продавая пустые блоки кресел, авиакомпания сможет получить дополнительный доход", - пишет avianews.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа авиаперевозки

powered by lun.ua
Материалы по теме
Ryanair отменил штраф за изменение для новых бронирований 21 ноября 2020, 17:41
Air France-KLM готова предоставить самолеты для транспортировки вакцины от COVID-19 19 ноября 2020, 16:20
Boeing получила разрешение на возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX 18 ноября 2020, 16:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!