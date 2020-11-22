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На украинском рынке стало больше импортных овощей

Воскресенье, 22 ноября 2020, 13:24
 

На украинском рынке увеличилась доля импортных овощей в 2020 году.

Об этом сообщает agroportal со ссылкой на исследования компании Pro-Consulting.

"Рынок овощей и зелени в Украине в основном заполнен отечественной продукцией. В прошлом году доля импорта составляла от 1% до 3,5% в разные периоды", - говорится в исследовании. 

Однако в первой половине текущего года отмечено увеличение импортного сегмента до 10,9%, "что свидетельствует о некоторой сдаче позиций украинскими овощеводами", — отмечают аналитики.

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импорт овощи

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