На украинском рынке стало больше импортных овощей
Воскресенье, 22 ноября 2020, 13:24
На украинском рынке увеличилась доля импортных овощей в 2020 году.
Об этом сообщает agroportal со ссылкой на исследования компании Pro-Consulting.
"Рынок овощей и зелени в Украине в основном заполнен отечественной продукцией. В прошлом году доля импорта составляла от 1% до 3,5% в разные периоды", - говорится в исследовании.
Однако в первой половине текущего года отмечено увеличение импортного сегмента до 10,9%, "что свидетельствует о некоторой сдаче позиций украинскими овощеводами", — отмечают аналитики.
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