Цена вакцины от коронавируса компании Moderna составит 25-37 долларов
Воскресенье, 22 ноября 2020, 11:36
Цена одной дозы вакцины от коронавируса, разработку которой ведет американская компания Moderna, составит 25-37 долларов.
Об этом заявил глава компании Стефан Бансель в комментарии немецкой газете Welt.
"Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелых пациентов для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", — заявил он.
Он также подтвердил, что компания намерена произвести 20 млн доз вакцины до конца года. Переговоры с Еврокомиссией по началу поставок вакцины близки к завершению, добавил он, отметив, что до подписания соглашения осталось несколько дней.
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