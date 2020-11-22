Цена вакцины от коронавируса компании Moderna составит 25-37 долларов

Цена одной дозы вакцины от коронавируса, разработку которой ведет американская компания Moderna, составит 25-37 долларов.

Об этом заявил глава компании Стефан Бансель в комментарии немецкой газете Welt.

"Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелых пациентов для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", — заявил он.

Он также подтвердил, что компания намерена произвести 20 млн доз вакцины до конца года. Переговоры с Еврокомиссией по началу поставок вакцины близки к завершению, добавил он, отметив, что до подписания соглашения осталось несколько дней.