Прогноз: Китай станет крупнейшим рынком люксовых товаров к 2025 год

Консалтинговая компания Bain & Company в своем прогнозе ожидает, что Китай станет крупнейшим рынком люксовых товаров к 2025 году.

Об этом передает Интерфакс.

Китай станет крупнейшим рынком товаров класса "люкс" к 2025 году, при этом на китайских покупателей придется почти половина мировых расходов на предметы роскоши, следует из доклада Bain & Company.

В компании отмечают, что материковый Китай является единственным регионом в мире, который завершит текущий год на позитивной ноте: продажи товаров класса "люкс" выросли на 45% и составили 44 млрд евро.

"Внутреннее потребление увеличилось во всех каналах, категориях, ценовых диапазонах и среди всех поколений", - сообщается в докладе.

Несмотря на активное восстановление рынка в Китае, Bain ожидает, что продажи предметов роскоши по всему миру упадут на 23% и составят 217 млрд евро в этом году, а операционная прибыль компаний снизится на 60%. Это станет самым большим спадом с 2009 года.

"Основной удар от спада мировой туристической отрасли приняла на себя Европа: продажи предметов роскоши в этом регионе снизились на 36% без учета колебания валютных курсов и составили 57 млрд евро.

На Северную и Южную Америку кризис повлиял меньше - продажи упали на 27% и составили 62 млрд евро", - сообщается в отчете.

По ожиданиям консалтинговой компании, восстановление рынка будет набирать темпы в течение следующих трех лет, при этом рынок вернется к уровням 2019 года к концу 2022-го или началу 2023 года в зависимости от макроэкономических условий, развития пандемии и темпов возобновления мирового туризма.