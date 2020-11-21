США начали усиленно давить на компании, которые занимаются Северным потоком-2 — СМИ

Администрация США усиливает нажим на европейские компании, участвующие в проекте "Северного потока - 2".

Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на собственный источник в Белом доме, передает DW.

По информации издание, в настоящий момент Вашингтон контактирует с фирмами и лицами, которым грозят санкции, чтобы уведомить их о последствиях.

"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", - отметил собеседник агенства.

Сообщается, что днем ранее лоббисты из Восточного комитета немецкой экономики обратились к Вашингтону с просьбой отказаться от санкций, поскольку они угрожают суверенитету Германии и ЕС, отяготят отношения Европы с новым президентом Байденом и трансатлантическое партнерство.