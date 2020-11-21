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Ryanair отменил штраф за изменение для новых бронирований

Суббота, 21 ноября 2020, 17:41

Авиакомпания Ryanair отменила штраф за изменение для новых бронирований, которые будут сделаны в декабре 2020 года и январе 2021 года.

Об этом сообщает avianews.

Согласно обнародованным правилам, новый рейс можно выбрать на даты до 30 сентября 2021 года включительно. 

Издание отмечает, что при этом запрос на изменение вылета необходимо подать не менее чем за 7 дней до первоначальной даты перелета.

"Пассажиры могут бронировать авиабилеты на Рождество, Пасху или лето с уверенностью, зная, что если им нужно будет перенести поездку, они это смогут сделать с нулевым сбором за изменение", — заявила директор по маркетингу и цифровым сервисам Ryanair Дара Бреди.

Временная отмена штрафа за смену даты вылета не освобождает пассажира от необходимости доплаты разницы тарифов в случае, когда новый билет стоит дороже старого.

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