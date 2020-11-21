Укрзализныця назначила на праздничный период дополнительный поезд "Интерсити" из Киева в Славское

Укрзализныця назначила на праздничный период дополнительный поезд "Интерсити" из Киева на горнолыжный курорт Славское, что во Львовской области.

Об этом сообщил руководитель управления инвестиционной политики Львовский ОГА Роман Матис, об этом его проинформировал LB.ua со ссылкой на Общественный контроль "Укрзализныци".

Он отметил, что поезд будет курсировать в период с 15 декабря по 17 января,.

Из Киева он будет отправляться в 6:00 и будет останавливаться в Коростене (7:31), на Подзамче (11:01), во Львове (11:09) и в Стрые (12:19) и прибывать в Славское в 13:16.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 с остановками в Стрые (17:18), Львове (18:26), Пидзамче (18:54), Коростени (22:22), а в Киев будет прибывать в 23:57.

Билеты вскоре появятся в продаже.