Глава НАПК допускает возможность сэкономить 200 миллиардов за счет уменьшения коррупции
Глава НАПК Александр Новиков допускает возможность сэкономить 200 миллиардов, если все государственные институты станут антикоррупционными за счет уменьшения количества взяток и откатов.
Об этом он рассказал в интервью для журнала "Фокус".
Новиков отметил, что после принятия Верховной Радой во втором чтении Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы антикоррупционная политика должна стать приоритетом всех государственных органов.
"Как следствие, важно, чтобы все государственные институты стали антикоррупционными, и коррупция была невозможна, а бюджет страны экономил средства - по прогнозам около 200 млрд грн за счет уменьшения количества взяток и откатов в различных сферах", - заявил глава НАПК.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua