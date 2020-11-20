В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину

Во время первых "карантинных" выходных объем операций через банковские POS-терминалы уменьшился напополам.

Об этом сообщает Интерфакс.

Банки сообщают о разных уровнях сокращения в транзакциях.

В банке "Пивденный" сообщили о сокращении операций через POS-терминалы на 24,5%, оборота - более 55%. В будние дни активность и сумма транзакций не изменились. С 9 по 15 ноября 76% операций проводились в будние дни.

В "ПриватБанкае" сообщили, что по сравнению с 6 ноября количество операций через терминалы уменьшилась на 11%. В банке отметили, что за 9-12 ноября провели на 37% больше операций, чем на предыдущей неделе. Средняя сумма транзакции осталась неизменной.

"Укрэксимбанк" рассказал о сокращении недельных операций на 13% против позапрошлой недели.

Об наибольшем сокращении объема и количества операций сообщил "Райффайзен банк Аваль": 14 ноябряобъемы сократились на 30,6% к 7 ноября, а 15 ноября - на 46,9% к 8 ноября. На 90% сократились объемы операций в торговле, как отметили в банке.

В украинском процесинговом центре рассказали, что по сравнению с выходными 7-8 ноября, в "карантинные" выходные количество операций через терминалы сократилось на 27%, оборот - на 45%, а средний чек - на 25% и составил 224 грн.

В будние дни центр зафиксировал рост в 6% в количестве операций.