ЕСПЧ принял решение в пользу Кабмина по делу невыплат пенсий на временно оккупированных территориях
Европейский суд по правам человека вынес приговор в пользу правительства по делу о невыплате пенсий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает заместитель министра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина.
В 2014 году Постановлением Кабмина были прекращены расходы из госбюджета на социальные выплаты на временно оккупированных территориях. Группа пенсионеров обжаловала это положение и требовала признать его незаконным и восстановить выплату пенсий.
Они обращались в украинские суды трех инстанций, которые частично удовлетворяли иск. Так, они признали положение недействительным, ведь Кабмин вышел за пределы своих полномочий. Однако требования о восстановлении пенсий не удовлетворялись, так как заявители обращались к ненадлежащим докладчикам.
В ЕСПЧ группа обратилась из-за нарушении права на справедливый суд и права собственности в связи с невыполнением судебного решения в их пользу.
И Суд иск не удовлетворил.
Как отмечает Лещина: "ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой как такую, что явно необоснована. Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу, инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельность при выполнении решений и отметил, что заявитель не обратились с исками о восстановлении платежей в соответствующие суды ".
Экономическая правда
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