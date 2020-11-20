УЗ проведет капремонт 50 пассажирских вагонов и закупит 100 новых

"Укрзализныця" в 2021 году проведет капитально-восстановительный ремонт (КВР) 50 пассажирских вагонов, также планируют купить 100 пассажирских вагонов.

Об этом заявил и. о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает пресс-служба компании.

"В приоритете проведения капитально-восстановительных ремонтов пассажирских вагонов. Благодаря КВР 30% стоимости нового вагона де-факто получаем почти новый вагон. В силах Укрзализныци на собственных производственных мощностях восстановить значительное количество вагонов", - отметил Перцовский.

По его словам, обновленный подвижной состав имеет современные элементы конструкции: кузов вагона, крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от прямых солнечных лучей.

Среди новаций - USB розетки возле каждого места, в столиками установлены специальные полочки для удобной зарядки телефонов, купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля, на столиках специальные места для стаканов и многое другое.

"Всего в следующем году Укрзализныця запланировала рекордные инвестиции на обновление пассажирского подвижного состава. Предусмотрено приобрести 100 пассажирских вагонов на сумму более 2,7 млрд грн за счет средств государственного бюджета и модернизировать 50 пассажирских вагонов на 450 млн грн", - говорится в сообщении.

Экономическая правда