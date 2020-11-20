В Минэнерго представили замминистра по цифровых вопросам
Евгения Владимирова назначили на должность заместителя министра по цифрового развития, цифровой трансформации и диджитализации.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Среди задач нового заместителя - разработка концепции кибербезопасности энергетической отрасли и стратегии цифровой трансформации энергетического сектора.
Отмечается, что Минэнерго планирует развивать сотрудничество с международными компаниями в сфере кибербезопасности и цифровых трансформации.
До назначения Евгений Владимиров был гендиректором ОО "Международный университет кибербезопасности". Является членом рабочей группы по вопросам киберзащиты Минэнергетики, работал над концепцией кибербезопасности энергетической отрасли.
Постановлением КМУ Владимирова назначили на должность заместителя министра 18 ноября.
Экономическая правда
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