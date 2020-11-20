Кличко напомнил о скидке в 10% для киевлян, которые платят за ЖКХ до конца месяца

Для киевлян, которые оплачивают стоимость услуг ЖКХ до конца месяца, действует скидка в 10%.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Напомню, что в столице действует льготный период оплаты за коммунальные услуги. И, если до пандемии скидку в 10 процентов получали те, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - сказал Кличко.

По его словам, от уровня оплаты за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры столицы.

"Город должен платить за газ, воду, топливо. 20 тысяч работников коммунальных предприятий должны получать зарплату, чтобы обеспечивать функционирование коммунальных сетей. Поэтому прошу киевлян: платите за услуги вовремя", - подчеркнул он.

Также мэр напомнил, что весной этого года город создал несколько онлайн-сервисов для киевлян.

"И киевляне могут платить с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий "Центр коммунального сервиса" и "Главный информационно-вычислительный центр".

Также мы продолжаем бесплатно обучать киевлян пользоваться онлайн-сервисами по оплате коммунальных услуг и дистанционно решать вопрос из сферы ЖКХ. Обучение на курсах в "Центре коммунального сервиса" за два года прошли более 3000 жителей столицы", - добавил он.

Экономическая правда