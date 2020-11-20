Эксперты объяснили, почему и насколько не выполняется план расходов Госказначейства

За январь-октябрь защищены расходы профинансировали на 94%, незащищенные - на 60%. Но говорить о полном прекращении последних оснований нет.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления КШЭ.

В Центре объяснили, что расходы Госказначейства делятся на защищенные и незащищенные.

К защищенным относятся оплата труда, соцобеспечения, обслуживание госдолга, коммунальные услуги, межбюджетные трансферты и тому подобное.

Незащищенные расходы составляют преимущественно капрасходы, то есть средства на строительство и ремонты.

Падение финансирования расходов в ноябре эксперты объяснили "отсутствием сотрудничества с международными партнерами и сложностями привлечения долга на внутреннем рынке".

Так, у Минфина нет возможности осуществлять все расходы и правительство должно финансировать прежде всего главные. Однако, отмечают в Центре, говорить о полном прекращении незащищенных расходов оснований нет.

Сообщается, что за январь-октябрь 2020 года защищенные расходы были профинансированы на 6% меньше плана. Недовыполнение составляет 34,5 млрд грн.

Данные цифры не включают обслуживание госдолга и межбюджетных обязательств, которые выполняются на высоком уровне. Эти расходы профинансированы лучше, а именно на 99% от плана за период.

Незащищенные расходы выполняются значительно хуже плана - их было осуществлено на 58 млрд грн (или на 40,2%) меньше.

Относительно ноября, то за 15 дней месяца ГКСУ профинансировала расходы на 58 млрд грн по общему фонду госбюджета (при плане на весь месяц – 105,5 млрд грн).

Защищенных расходов профинансированы на 35 млрд (при плане на месяц – 58,8 млрд грн), незащищенных - на 7,3 млрд грн (при плане в месяц 16,4 млрд грн).

Так же плохо финансируются и расходы специального фонда госбюджета (на него приходится большая доля капитальных расходов). За первую половину ноября профинансировано лишь 5 млрд грн расходов спецфонда.

Недовыполнение плана с начала года составляет уже около 30 млрд грн, или около 30% от годового плана.

Экономическая правда