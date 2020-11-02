Трех украинских фармацевтических "гигантов" оценили в 1,6 миллиарда долларов

Общая стоимость трех украинских фармацевтических компаний – "Фармак", корпорация "Артериум" и "Дарница", вошедших в рейтинг крупнейших фармкомпаний мира "The Pharma 1000", составила 1,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рейтинг подготовила консалтинговая фирма Torreya Capital LLC. Согласно ее данным, "Фармак", оцененный в 756 млн долларов, вошел в список крупнейших фармпроизводителей Восточной Европы, заняв 14 позицию из 18-ти.

При этом компания на 659-й позиции в глобальном рейтинге, в то время, как по итогам 2019 года "Фармак" занимал 529-е место.

Падение произошло из-за глобального роста доли биофармы, ведущей исследования на основе больших молекул, за счет компаний, ориентированных на малые молекулы.

Корпорация "Артериум" оценена в 483 млн долларов, она находится на 838 позиции.

Фармкомпания "Дарница" оценена аналитиками в 360 млн долларов.

В исследовании отмечается, что "Артериум" и "Дарница" в 2019 году не принимали участия в рейтинге.

Вместе с тем, авторы исследования отмечают, что оценка трех украинских фармкомпаний "выглядит завышенной, учитывая страновые риски".

Напоминаем:

"Фармак" принадлежит Филе Жебровской, она же является главой наблюдательного совета компании.

Одним из конечных бенефициарных владельцев "Артериума" является Константин Жеваго.

Фармакологическая компания "Дарница" принадлежит семье Загорий, в том числе экс-нардепу Глебу Загорию.