Трех украинских фармацевтических "гигантов" оценили в 1,6 миллиарда долларов
Общая стоимость трех украинских фармацевтических компаний – "Фармак", корпорация "Артериум" и "Дарница", вошедших в рейтинг крупнейших фармкомпаний мира "The Pharma 1000", составила 1,6 миллиарда долларов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Рейтинг подготовила консалтинговая фирма Torreya Capital LLC. Согласно ее данным, "Фармак", оцененный в 756 млн долларов, вошел в список крупнейших фармпроизводителей Восточной Европы, заняв 14 позицию из 18-ти.
При этом компания на 659-й позиции в глобальном рейтинге, в то время, как по итогам 2019 года "Фармак" занимал 529-е место.
Падение произошло из-за глобального роста доли биофармы, ведущей исследования на основе больших молекул, за счет компаний, ориентированных на малые молекулы.
Корпорация "Артериум" оценена в 483 млн долларов, она находится на 838 позиции.
Фармкомпания "Дарница" оценена аналитиками в 360 млн долларов.
В исследовании отмечается, что "Артериум" и "Дарница" в 2019 году не принимали участия в рейтинге.
Вместе с тем, авторы исследования отмечают, что оценка трех украинских фармкомпаний "выглядит завышенной, учитывая страновые риски".
Напоминаем:
"Фармак" принадлежит Филе Жебровской, она же является главой наблюдательного совета компании.
Одним из конечных бенефициарных владельцев "Артериума" является Константин Жеваго.
Фармакологическая компания "Дарница" принадлежит семье Загорий, в том числе экс-нардепу Глебу Загорию.
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