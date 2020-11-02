Вице-спикер Рады: Результаты "аудита государства" представят на этой неделе

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Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что результаты "аудита государства" представят на этой неделе.

Об этом он сказал в понедельник в ходе согласительного совета, передает "Укринформ".

"Я информирую, что на этой неделе будут представлены результаты аудита государства. То есть фактически мы будем иметь возможность увидеть чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины, и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", - рассказал Стефанчук.

Также, по его словам, в ближайшее время по требованию президента представят Стратегию экономического развития до 2030 года.

Напомним:

20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что правительство провело полноценный аудит государства и в течение 2 недель представит его результаты.