Гостуризма и Google подписали меморандум о сотрудничестве: что он предусматривает

Глава ДАРТ Марьяна Олеськив

Государственное агентство развития туризма Украины и компания Google подписали Меморандум о сотрудничестве в развитии туристической отрасли и диджитал трансформации Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Гостуризма в Facebook.

"Это важный шаг на пути к развитию туристической отрасли и диджитал трансформации Украины. На сегодня мы уже немало сделали совместно с украинским офисом компании и уверенно продолжаем двигаться дальше.

Диджитализация туристической отрасли - одно из приоритетных направлений работы ДАРТ, поэтому мы понимаем важность кооперации с ведущими мировыми цифровыми компаниями", - отметила глава ДАРТ Марьяна Олеськив.

Отмечается, что Меморандум предусматривает сотрудничество по следующим направлениям:

обмен опытом по организации и реализации программ, направленных на развитие и продвижение Украины как интересного туристического дестинации (как въездного, так и внутреннего туризма);

организация и проведение семинаров, лекций, тематических исследований для дальнейшего совершенствования знаний в контексте туристических отношений;

сотрудничество и помощь в различных туристических мероприятиях;

обмен информацией по участию в крупных украинских и международных форумах;

обмен опытом в области внедрения инновационных информационных технологий.

"В ДАРТ убеждены, что именно работа над диджитализацией способствовать привлечению иностранного потока туристов в страну.

При широком доступе к интернету по всей территории Украины до сих пор прослеживается тенденция, что локальные туристические офисы не умеют правильно работать с цифровыми инструментами, в том числе все возможности Google, поэтому важно организовать цифровые обучения (прежде всего для работников туристической отрасли)", - говорится в сообщении.

Экономическая правда