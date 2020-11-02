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Гостуризма и Google подписали меморандум о сотрудничестве: что он предусматривает

Понедельник, 2 ноября 2020, 12:50
 
Глава ДАРТ Марьяна Олеськив

Государственное агентство развития туризма Украины и компания Google подписали Меморандум о сотрудничестве в развитии туристической отрасли и диджитал трансформации Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Гостуризма в Facebook.

"Это важный шаг на пути к развитию туристической отрасли и диджитал трансформации Украины. На сегодня мы уже немало сделали совместно с украинским офисом компании и уверенно продолжаем двигаться дальше.

Диджитализация туристической отрасли - одно из приоритетных направлений работы ДАРТ, поэтому мы понимаем важность кооперации с ведущими мировыми цифровыми компаниями", - отметила глава ДАРТ Марьяна Олеськив.

Отмечается, что Меморандум предусматривает сотрудничество по следующим направлениям:

  • обмен опытом по организации и реализации программ, направленных на развитие и продвижение Украины как интересного туристического дестинации (как въездного, так и внутреннего туризма);
  • организация и проведение семинаров, лекций, тематических исследований для дальнейшего совершенствования знаний в контексте туристических отношений;
  • сотрудничество и помощь в различных туристических мероприятиях;
  • обмен информацией по участию в крупных украинских и международных форумах;
  • обмен опытом в области внедрения инновационных информационных технологий.

"В ДАРТ убеждены, что именно работа над диджитализацией способствовать привлечению иностранного потока туристов в страну.

При широком доступе к интернету по всей территории Украины до сих пор прослеживается тенденция, что локальные туристические офисы не умеют правильно работать с цифровыми инструментами, в том числе все возможности Google, поэтому важно организовать цифровые обучения (прежде всего для работников туристической отрасли)", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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туризм Google

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