С 1 ноября в Киеве разрешенная скорость — 50 километров в час

В Киеве с 1 ноября и до 1 апреля движение транспорта разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

Источник: Патрульная полиция Украина в Facebook

Дословно: "В Киеве с сегодняшнего дня до 1 апреля, движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, без исключений

Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на таких участках, где временно была разрешена скорость движения до 80 км/ч:

Просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака),

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков),

Надднепрянское шоссе,

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного),

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста),

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)".

Что было раньше: 12 марта президент Владимир Зеленский и внутренних дел Арсен Аваков запустили в Киеве систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

По словам Авакова, камеры устанавливаются в местах наибольшей концентрации ДТП.

Украинская правда