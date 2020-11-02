С 1 ноября в Киеве разрешенная скорость — 50 километров в час
В Киеве с 1 ноября и до 1 апреля движение транспорта разрешается со скоростью не более 50 км/ч.
Источник: Патрульная полиция Украина в Facebook
Дословно: "В Киеве с сегодняшнего дня до 1 апреля, движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, без исключений
Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на таких участках, где временно была разрешена скорость движения до 80 км/ч:
Просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака),
ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков),
Надднепрянское шоссе,
Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),
Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного),
ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста),
просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)".
Что было раньше: 12 марта президент Владимир Зеленский и внутренних дел Арсен Аваков запустили в Киеве систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
По словам Авакова, камеры устанавливаются в местах наибольшей концентрации ДТП.
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