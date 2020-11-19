Фонд госимущества проведет аукционов больше чем на 9 миллионов на следующей неделе

На следующей неделе Фонд госимущества проведет торги по 21 объекта суммой более чем на 9 миллионов гривен.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества

За неделю с 23 по 27 ноября состоится 21 аукцион по приватизации. Больше всего объектов, пять, расположено в Киевской области.

Еще 4 объекта находятся в Черкасской области, по 3 - в Житомирской и Полтавской.

Благодаря приватизации этих объектов в бюджет может поступить 9,3 миллиона гривен.

Самый дорогой объект - недостроенный отель в Славутиче Киевской области со стартовой ценой около 3 миллионов. За ним следует средняя школа с ценой около 2,5 миллиона, тоже в Киевской области.

Экономическая правда