Фонд госимущества проведет аукционов больше чем на 9 миллионов на следующей неделе
На следующей неделе Фонд госимущества проведет торги по 21 объекта суммой более чем на 9 миллионов гривен.
Об этом сообщает Фонд государственного имущества
За неделю с 23 по 27 ноября состоится 21 аукцион по приватизации. Больше всего объектов, пять, расположено в Киевской области.
Еще 4 объекта находятся в Черкасской области, по 3 - в Житомирской и Полтавской.
Благодаря приватизации этих объектов в бюджет может поступить 9,3 миллиона гривен.
Самый дорогой объект - недостроенный отель в Славутиче Киевской области со стартовой ценой около 3 миллионов. За ним следует средняя школа с ценой около 2,5 миллиона, тоже в Киевской области.
Экономическая правда
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