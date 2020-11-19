На развитие культуры предусмотрено 27 миллиардов - Марченко

В сведенном госбюджете на 2021 год на финансирование культуры предусмотрено около 27 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Расходы на отрасль культуры установили на уровне 0,5% ВВП, чего должно хватить для финансирования госучреждений культуры, защиты украинского языка и обеспечения потребностей в театре и кино.

"Сравним объемы расходов на культуру в 2020-м и 2016-м. Четыре года назад расходы сводного бюджета на культуру и искусство достигали 10.55 млрд гривен. В этом году - 20.35 млрд (+ 93%). В следующем году в плановых показателях сводного бюджета на культуру и искусство заложили около 27 млрд грн", - отметил Министр финансов Сергей Марченко.

Так, на украинское кино ожидается выделить 671,1 миллиона гривен. На финансирование грантов Украинского культурного фонда - 697,4 миллиона.

"Этих средств хватит на развитие 418 проектов. Среди них - 157 инновационных проектов, 124 - международных, 62 - по сохранению, актуализации и популяризации национального культурного достояния. Планируем дать деньги на старт 75 художественных проектов, которые впервые получат государственную поддержку", - подчеркнул Марченко.

Экономическая правда