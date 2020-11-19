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Официальный курс: гривна ослабла

Четверг, 19 ноября 2020, 19:30
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек, установив его на 20 ноября на уровне 28,26 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,44 грн (на 19 ноября - 33,36 гривны).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару и установил его на 19 ноября на уровне 28,13 гривны.

19 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривны.

19 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35гривни.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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