Гривня на закрытии межбанка ослабла
19 ноября котировки гривни к доллару на зарытие межбанке установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,33 - 28,35 гривни;
Евро - 33,52 - 33,54 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,21 - 28,42 гривни. Евро покупают по 33,18 гривни, продают по 33,56 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,33 - 28,38 гривни, евро - 33,28 - 33,41 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 28,13 гривни.
19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.
Национальный банк оставил без изменений официальный курс гривни к доллару и оставил его на 18 ноября на уровне 28,11 гривни.
18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
18 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.
Экономическая правда
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