Трансграничные платежи: Евро впервые с 2013 года обогнало доллар

В прошлом месяце евро было наиболее используемой валютой для глобальных платежей, впервые с февраля 2013 года опередив доллар.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные платежной системы SWIFT за октябрь.

"SWIFT, которая обрабатывает данные о трансграничных платежей для более чем 11 тысяч финучреждений в 200 странах, заявила о лидирующих позициях евро, далее в топ-3 доллар США и британский фунт стерлингов", - говорится в сообщении.

Далее в топ-5 японская иена и канадский доллар, который обогнал китайский юань.

Отмечается, что на долю евро пришлось 37,82% денежных переводов SWIFT (это наибольшая доля с февраля 2013 года), в то же время доля доллара США упала на 4,6% до 37,64% (доллар США достиг своего пика в апреле 2015 года - 45,3%).

На долю британской, японской и канадской валюты вместе приходилось 12,25% сделок в октябре.

Доля китайских юаней упала до 1,66% - это худший показатель с апреля 2020 года.

В то же время падение доли долларовых платежей в системе SWIFT в Bloomberg связывают с обесценением американской валюты, которая с марта 2020 года потеряла 11% своей стоимости.

Экономическая правда