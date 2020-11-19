Viber объявил о запуске в Украине функции платежей через чат-боты

Компания Rakuten Viber объявила о запуске в Украине функции платежей через чат-боты - Chatbot Payments.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что с помощью этой функции пользователи могут покупать товары и услуги с помощью авторизованных чат-ботов и оплачивать их через Google Pay или другой электронный кошелек.

"Благодаря новой функции пользователи могут быстро, легко и безопасно проводить мгновенную оплату различных товаров и услуг через проверенные чат-боты Viber, принадлежащие различным компаниям.

Среди первых партнеров, которые начали пользоваться сервисом, - чат-бот YASNO, с помощью которого можно оплачивать счета за электроэнергию, чат-бот RailwayBot, в котором пользователи могут покупать билеты на поезда, чат-бот Portmone, где можно пополнять мобильный счет, и даже оплатить покупку медицинских тестов в чат-боте Synevo. Больше информации об услуге и полный список проверенных ботов можно найти в официальной сообществе "Платежные Viber боты", - пояснили в компании.

"Я очень рада сообщить о запуске Chatbot Payments на базе нашей платформы, который начнется с Украины. Эта страна оказала большое влияние на успех Rakuten Viber в течение последнего десятилетия, и мы постоянно ищем новые возможности для расширения нашей экосистемы и внедрение широкого ассортимента функций.

Это делает нас на шаг ближе к нашей цели стать полезным приложением, которое предлагает различные решения, помогающие десяткам миллионов наших пользователей легко и безопасно организовать свою повседневную жизнь", - заявила директор по глобальному развитию компании Rakuten Viber Анна Знаменская.

С помощью функции Viber Chatbot Payments пользователи могут покупать товары и услуги через авторизованные чат-боты компаний.

"Если банк пользователя поддерживает эту функцию, то все что необходимо сделать - привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку мобильного телефона. Сразу после этого функция оплаты станет доступной во всех ботах с голубой отметкой.

Компании могут начать продавать собственные товары и услуги и обрабатывать входящие платежи, подключившись к поставщику платежных услуг, который поддерживает данную опцию, создать собственный чат-бот в Viber и позволить проводить с его помощью оплату", - добавили в Rakuten Viber.

Сейчас Viber сотрудничает с двумя провайдерами платежных услуг - LiqPay от Приватбанка и Portmone и несколькими доверенными компаниями-разработчиками чат-ботов, среди которых Corezoid, Pipe и Chatbots.studio.

Экономическая правда