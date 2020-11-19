"Нафтогаз" перезапустил тендер на 72 миллиона после обвинений в непрозрачности

Госпредприятие "Нефтегазбезопасность" перезапустилj тендер стоимостью более 72 миллиона после обвинений в проведении непрозрачного конкурса.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза и Наши деньги.

12 ноября завершился тендер ГП "Нефтегазбезопасность" на закупку услуг облачной инфраструктуры.

Одним из требований к компаниям было наличие сертификата о поддержке оборудованием софта Splunk версии 7.3.x. и старше. По мнению участников рынка, требование сертификата совместимости с Splunk является дискриминационым и уменьшает эффективность проведенной закупки.

Позже "Нафтогаз" решил перезапустить тендер. Так, после консультаций было решено расторгнуть договор по предыдущему тендеру, внести изменения в техтребования и привлечь дополнительных специалистов к внутренней рабочей группе.

По данным Наши деньги, стартовая стоимость тендера могла превышать рыночную вдвое. Всего приняли участие в конкурсе 5 компаний.

За время тендера две компании было отклонены несмотря на предоставление сертификата совместимости с Splunk, еще одна показала причину невозможности предоставления документа.

В сертификатах двух других компаний были найдены несоответствия данных. Это были также самые дорогие предложения в конкурсе. Одна из них, ООО "Хостинг-Х", победила в тендере.

Техническую базу "Хостинг-Х" предоставляет датацентр "Парковый", принадлежащий ексрегионалу и депутату 8-го (от БПП) и 9-го (самовыдвижение) созывов Максиму Ефимову. Сейчас он входит в депутатскую группу "Доверие".