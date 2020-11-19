В Минцифры предлагают добавить в Фонд стартапов гранты для креативной индустрии

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров предлагает через Украинский фонд стартапов предоставлять гранты на стартапы и продукты, связанные с креативом индустрией.

Об этом он сказал во время IV Международного форума "Креативная Украины", передает "Укринформ".

"У нас при Министерстве финансов есть Фонд стартапов. Он делает грантовую поддержку для различных технологических проектов. Есть предложение добавить в этот фонд отдельную секцию для креативной индустрии", - сказал минстром.

По его словам, через фонд можно получить грант размером до 50 тысяч долларов.

"Мне кажется, что такая грантовая поддержка во время пандемии очень важна. Это можно сделать очень быстро: актуализировать, сделать сбор таких проектов и инвестировать десятки крутых стартапов", - пояснил он.

По мнению Федорова, следующей украинской компанией, которую можно будет капитализировать, станет та, которая создаст приложение с современными аудиокнигами экономического и бизнес направления на украинском языке.

"Я пользуюсь четырьмя-пятью мобильными приложениями аудиокниг и электронными книгами и там очень мало украинской литературы. И я считаю, что это большой рынок. И я считаю, что следующая компания, которую можно будет капитализировать - это будет приложение с этого направления", - отметил глава Минцифры.

Украинский фонд стартапов - государственный фонд, созданный по инициативе правительства Украины, его миссия - способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed) с целью повышения их глобальной конкурентоспособности.