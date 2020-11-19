"Планета кино" "поставила на паузу" новые проекты минимум на полгода

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Сеть кинотеатров "Планета кино" приостановила работу над новыми проектам в Украине минимум на полгода.

Об этом сообщает Interfax.

Из-за неопределенности в состоянии компании сейчас все новые проекты ООО "Триумф Медиа Груп" "заморожены". Она занимается развитием сети "Планета кино".

"Пока что мы все новые проекты поставили на паузу. Минимум на полгода. Сейчас неизвестно, что будет через полгода, сколько у нас останется кинотеатров и в каком состоянии будет компания. Поэтому все на паузе. Новых переговоров не ведем", - рассказал совладелец компании Дмитрий Деркач.

В том числе приостановили проект кинотеатра в Ивано-Франковске и переговоры в Киеве, Одессе и Харькове.

Зато во Львове планируется расширение и достройка еще двух залов до площади имеющегося кинотеатра в ТРЦ Forum Lviv. Отмечается, что этот проект был инициирован более года назад.

Всего к сети "Планета кино" принадлежат 9 кинотеатров в городах Украины.