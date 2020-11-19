Курс валют на 19 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,19 - 28,21 гривни;

Евро - 33,35 - 33,36 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,16 - 28,36 гривни. Евро покупают по 33,15 гривни, продают по 33,34 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,24 - 28,33 гривни, евро - 33,28 - 33,39 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 28,13 гривни.

Национальный банк оставил без изменений официальный курс гривни к доллару и оставил его на 18 ноября на уровне 28,11 гривни.

18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

18 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

Экономическая правда