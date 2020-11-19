Байден готов "похоронить" "Северный поток–2" – Bild

Надежды немецких политиков на смягчение риторики США по газопроводу "Северный поток–2" после прихода на должность президента США Джозефа Байдена не оправдаются.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Автор статьи считает, что в новом году Вашингтон продолжит "закручивать гайки в этом вопросе".

К такому прогнозу автора подтолкнуло намерение США ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими предприятиями и судами.

В свою очередь, бывший советник экс-президента Барака Обамы Бенджамин Шмитт из Гарвард-Смитсоновского центра утверждает, что и демократы, и республиканцы одинаково негативно настроены по отношению к трубопроводу из России в Германию.

Его позицию подтверждает и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он выразил сожаление насчет того, что будущие санкции могут затронуть сертификационную компанию Det Norske Veritas. Однако, по его словам, большинство датчан "будут рады, если история "Северного потока–2" закончится" в водах государства.

По мнению специалиста по энергетической безопасности Алана Райли, новые санкции заставят "Газпром" долго искать сертификационные и страховые компании, что замедлит реализацию проекта.

Но главная цель Байдена, уверяет эксперт, закрыть проект — для этого он готов разработать такую стратегию, которую поддержит сама Германия. Как считает Райли, бывший вице-президент США предложит Берлину "обширный пакет по вопросам безопасности", нацеленный на замену российского газа возобновляемыми ресурсами.